Бизнес может выплатить взнос в бюджет в размере 5% в 2023 году – Силуанов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Единоразовый взнос бизнеса в бюджет РФ может быть выплачен в размере 5% в этом году либо в размере 10% – в 2024 году, заявил министр финансов Антон Силуанов. Об этом сообщает ТАСС.

"Сбор построен таким образом, что мы соблюдаем налоговое законодательство о том, что в течение года нельзя вводить ухудшающие для налогоплательщиков меры, если они выходят за налоговый период, и построить таким образом, что сам сбор 10% с уплатой в 2024 году, 5% – в этом", – объяснил он.

Силуанов добавил, что бизнес может воспользоваться обеспечительным платежом в размере 5% уже в этом году, который зачтется в виде налога или вычета из него уже в следующем году. Бюджет может получить около 300 миллиардов рублей за счет этого взноса.

По его словам, Минфин РФ планирует 28 апреля направить законопроект об обязательном единоразовом взносе бизнеса в бюджет в соответствующие ведомства и в Российский союз промышленников.

Дополнительное точечное снижение взносов для определенных российских компаний на обсуждение не выводилось, подчеркнул он.

Ранее Минфин РФ обязал компании из недружественных государств при выходе из российских активов оплачивать не менее 10% в бюджет страны от их рыночной стоимости. Если же продажа активов осуществляется без дисконта в более 90%, то размер добровольного взноса составит не менее 5% от рыночной стоимости активов.



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