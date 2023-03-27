В России ввели обязательный сбор с продажи активов иностранными компаниями

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

Компании из недружественных государств при выходе из российских активов обязаны будут заплатить не менее 10% в бюджет РФ от их рыночной стоимости. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на выписку из протокола заседания подкомиссии, опубликованной министерством финансов.

До этого отчуждение активов допускалось при наличии независимой оценки их рыночной стоимости, продажи активов с дисконтом не менее 50% от их рыночной стоимости, а также наличии рассрочки платежа на 1–2 года. Кроме того, вместе с этими условиями или вместо них (в документе говорилось "и/или") мог быть предусмотрен добровольный взнос в бюджет не менее 10% от суммы сделки.

По решению подкомиссии режим "и/или" отменяется. Согласно документу, недружественные нерезиденты при продажи своих активов с дисконтом более 90% от рыночной стоимости, указанной в отчете об оценке актива, должны будут добровольно внести в российский бюджет сумму в размере не менее 10% рыночной стоимости этих активов.

Если же продажа активов осуществляется без такого дисконта, то размер добровольного взноса составит не менее 5% от рыночной стоимости активов.

Ранее сообщалось, что французский производитель молочных продуктов Danone готов выставить на продажу часть своих российских активов, однако в договор предлагается включить возможность обратного выкупа. Инвесторам предложили от 75% активов, при этом Danone рассчитывает на сохранение доли и места в совете директоров.

Кроме того, шведская компания IKEA продаст свои заводы в России до начала июля 2023 года. Однако тогда компания не уточнила, кто стал претендентом на ее заводы в РФ.



Российская валюта стала терять свои позиции по отношению к американской и европейской

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!