Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь

Американская компания Mars захотела продать завод соусов в Луховицах в Подмосковье, сообщает "Коммерсант".

Эксперты заявили, что продажа осуществляется из-за того, что завод не смог обеспечить желаемых объемов продаж и прибыли. Продавец оценивает актив в 370 миллионов долларов. Он может заинтересовать покупателей, однако быстро сделку невозможно будет завершить.

В издании отметили, что комплекс завода включает производство мощностью 20 тысяч тонн соусов в год. Кроме того, рядом с территорией расположена железнодорожная ветка.

"Предприятие в Луховицах первоначально выпускало супы в асептической упаковке под брендом "Гурмания", но в 2010 году продукт было решено вывести с рынка, а завод перешел на производство соусов Dolmio и Ben’s Original (ранее Uncle Ben’s)", – отметили в сообщении.

После начала специальной военной операции России на Украине компания Mars заявила о прекращении новых инвестиций в российских рынок, а также об остановке импорта и экспорта. Однако в компании сказали, что фабрики в России продолжают работать.

При этом отмечалось, что решение о закрытии завода в Луховицах было еще в 2020 году для повышения эффективности бизнеса и спецоперация никак на деятельность Mars не влияет.

Управляющий партнер Walnut Capital Артем Моторный рассказал, что производство соусов Dolmio и Ben’s Original не обеспечивало необходимый объем продаж и не приносили значимую прибыль компании. Поэтому и создание новых марок в этом сегменте неоправданно.

Эксперты отмечают, что для покупателей завод Mars может быть интересен исходя из оборудования производства. Кроме того, названные цена может быть завышенной. Основатель ГК "Дядя Ваня" Тигран Телунц заявил, что для его компании этот актив неинтересен, так как он развивает собственные площадки.

Инвестбанкир Илья Шумов сказал, что небольшим иностранным бизнесам намного проще продать свои активы в России, чем крупным компаниям. Шумов отметил, что Mars продает завод в Луховицах для реализации "непрофильных активов". В крупном холдинге продаваемая площадка может принести дополнительную прибыль.

Ранее сообщалось, что уход брендов Coca-Cola и Pepsi с российского рынка повлек сокращение сегмента несладких газированных напитков до 8,5%. В 2022 году объем продаж газированных напитков без сахара в России упал на 9,8%, однако выручка в данном сегменте выросла на 3,6% в связи с повышением цен.

До ухода зарубежных компаний несладкие напитки демонстрировали устойчивый рост.

Metro не планирует покидать российский рынок

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