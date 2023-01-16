Уход Coca-Cola и Pepsi из РФ привел к сокращению продаж несладких напитков – СМИ

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Уход брендов Coca-Cola и Pepsi с российского рынка повлек сокращение сегмента несладких газированных напитков до 8,5%. Об этом сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на данные аналитической компании NielsenIQ.

Отмечается, что в 2022 году объем продаж газированных напитков без сахара в России упал на 9,8%, однако выручка в данном сегменте выросла на 3,6% в связи с повышением цен. До ухода зарубежных компаний несладкие напитки демонстрировали устойчивый рост.

В торговой сети "Лента" пояснили, что такая ситуация на рынке связана с политикой российских производителей, сконцентрировавшихся на выпуске аналогов продукции ушедших из России брендов. Так, компания "Мултон Партнерс", владеющая брендом "Добрый", в первую очередь запустила производство собственной колы с сахаром, анонсировав выпуск диетического аналога лишь в конце 2022 года.

По данным NielsenIQ, оборот всех газированных напитков в минувшем году сократился на 1,8%. Несмотря на это, выручка в данном сегменте выросла на 15,9%.

В марте 2022 года стало известно, что компания Coca-Cola приостановит работу в России. В компании заявили об остановке работы 10 заводов по производству безалкогольных напитков.

Также сообщалось, что напитки Coca-Cola не будут завозить в Россию с помощью системы параллельного импорта.

PepsiCo остановила производство напитков в России в сентябре 2022 года. Еще в марте компания приостановила в РФ продажу Pepsi-Cola, 7Up, Mirinda и других прохладительных напитков глобальных брендов.



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