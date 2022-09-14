Coca-Cola и PepsiCo могут переименовать свои холодильники в магазинах РФ

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Бренды Coca-Cola и PepsiCo задумались над тем, чтобы переименовать свои фирменные холодильники, которые находятся в России. Об этом пишет РБК, ссылаясь на представителей федеральных торговых сетей.

Отмечается, что их внешний вид тоже может измениться. Ребрендингу могут подвергнуться более половины из примерно одного миллиона находящихся в российских магазинах холодильников с газировкой. У Сoca-Cola – 400 тысяч аппаратов, у PepsiCo – не менее 200 тысяч.

Эксперты считают, что это отразится на продажах.

В марте 2022 года стало известно, что компания Coca-Cola приостановит работу в России. В компании заявили об остановке работы 10 заводов по производству безалкогольных напитков.

Также сообщалось, что напитки Coca-Cola не будут завозить в Россию с помощью системы параллельного импорта. Позднее появилась информация, что газировки будут продаваться в России под новым брендом – "Добрый кола".