Coca-Cola потеряла 190 млн евро из-за ограничения своей деятельности в РФ

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Компания Coca-Cola HBC из-за ограничения своей деятельности на территории России потеряла 190 миллионов евро. Об этом сообщается на официальном сайте производителя.

"В первом полугодии мы понесли неденежные издержки в 188 миллионов евро и денежные в размере 2 миллионов евро, в основном в связи с нашей деятельностью в России", – говорится в материале.

Компания предполагает, что дополнительный ущерб во втором полугодии может составить 82 миллиона евро.

В марте 2022 года стало известно, что компания Coca-Cola приостановит свою работу в России. В компании заявили об остановке работы 10 заводов по производству безалкогольных напитков на территории РФ.

Также сообщалось, что напитки компании Coca-Cola не будут завозить в Россию с помощью системы параллельного импорта. В Минсельхозе рассказали, что не рассматривают возможность внесения напитков под известным брендом в список товаров, которые собираются доставлять в страну без согласия производителя.

Вместо этого американскую газировку будут заменять отечественной продукцией.