Минсельхоз РФ не планирует включать Coca-Cola в список параллельного импорта

Coca-Cola не будут завозить в Россию с помощью системы параллельного импорта. В Минсельхозе рассказали, что не рассматривают возможность внесения напитков под известным брендом в список товаров, которые собираются доставлять в страну без согласия производителя.

Вместо этого американскую газировку будут заменять отечественной продукцией. Пока на складах торговых сетей Coca-Cola еще есть, но ее запасы постепенно подходят к концу. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

