Минздрав РФ обновил временные рекомендации по вакцинации от коронавируса

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Министерство здравоохранения РФ обновило временные методические рекомендации по проведению в стране вакцинации от коронавируса. Соответствующая информация размещена на официальном сайте ведомства.

Так, в документ была внесена назальная вакцина от коронавируса и порядок ее применения для иммунизации населения.

Кроме того, методические рекомендации дополнены разделом о порядке вакцинации от коронавируса детей с заболеваниями. Например, при первичном иммунодефиците дополнительные исследования иммунного статуса не потребуются.

Также отмечается, что органические поражения нервной системы у детей не считаются противопоказанием к вакцинации.

Отдельно в документе указано, что дети старше 12 лет из группы высокого риска тяжелого и осложненного течения болезни должны быть привиты от COVID-19 в приоритетном порядке.

Методические рекомендации, разработанные при участии ведущих ученых и клиницистов, направлены в регионы РФ.

Ранее глава НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург объяснил, что вакцинация от коронавируса по-прежнему необходима, поскольку не у всех привитых людей есть нужный уровень вируснейтрализующих антител.

