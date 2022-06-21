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Общество

10:55

Минздрав РФ обновил временные рекомендации по вакцинации от коронавируса

медицинаобщество

Фото: depositphotos/Lakshmiprasad

Министерство здравоохранения РФ обновило временные методические рекомендации по проведению в стране вакцинации от коронавируса. Соответствующая информация размещена на официальном сайте ведомства.

Так, в документ была внесена назальная вакцина от коронавируса и порядок ее применения для иммунизации населения.

Кроме того, методические рекомендации дополнены разделом о порядке вакцинации от коронавируса детей с заболеваниями. Например, при первичном иммунодефиците дополнительные исследования иммунного статуса не потребуются.

Также отмечается, что органические поражения нервной системы у детей не считаются противопоказанием к вакцинации.

Отдельно в документе указано, что дети старше 12 лет из группы высокого риска тяжелого и осложненного течения болезни должны быть привиты от COVID-19 в приоритетном порядке.

Методические рекомендации, разработанные при участии ведущих ученых и клиницистов, направлены в регионы РФ.

Ранее глава НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург объяснил, что вакцинация от коронавируса по-прежнему необходима, поскольку не у всех привитых людей есть нужный уровень вируснейтрализующих антител.

Гинцбург анонсировал вакцинацию от коронавируса детей в возрасте от 6 до 11 лет

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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