12 новых ресторанов "Вкусно – и точка" появятся в Москве и Подмосковье до конца года

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Сеть ресторанов быстрого питания "Вкусно – и точка", ранее относящихся к известной франшизе McDonald's, планирует открыть 12 новых точек в Москве и Московской области до конца года. Об этом сообщает пресс-служба правительства Подмосковья.
"К концу 2022 года мы планируем открыть еще 12 точек в Москве и Московской области под новым брендом. Это будут рестораны, которые, как и эта, никогда не работали как McDonalds, то есть фактически с нуля", – заявил гендиректор компании Олег Пароев на открытии первой новой точки сети в Красногорске.
Он добавил, что компания планирует в будущем нанимать новый персонал. В том числе может быть рассмотрена и возможность трудоустройства с переобучением сотрудников IKEA.
В свою очередь, губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что ни одна зарубежная компания не хочет уходить с российского рынка.
"У всех очень высокая производительность, компетенция сотрудников очень высокая. Поэтому лично мое предположение, что все компании будут работать, все наши инженеры, технологии будут тоже при деле", – отметил он.
Уточняется, что на данный момент 26 предприятий сети "Вкусно – и точка" уже возобновили свою работу в Подмосковье. Всего же в регионе находится порядка 140 ресторанов.
Обновленная сеть "Вкусно – и точка" была представлена в РФ 12 июня. Флагманский ресторан открылся на Пушкинской площади Москвы.
Генеральный директор сети ресторанов быстрого питания "Вкусно – и точка" Олег Пароев заявил, что компания не будет рассматривать никакие другие названия для российских точек фастфуда.
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