В меню ресторанов "Вкусно – и точка" появится "Биг Тейсти" под новым названием

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В меню ресторанов нового российского фастфуда "Вкусно – и точка", ранее относящихся к известной франшизе McDonald's, вернется популярный бургер "Биг Тейсти".

"Вопрос с возвращением "Биг Тейсти" решен, со схожей рецептурой, но под новым названием... "Биг Мак" и "Макфлурри" тоже могут вернуться, но, возможно, придется изменить рецепт", – передает ТАСС информацию, полученную от источника в компании.

В свою очередь, "Газете.ру" представитель пресс-службы "Вкусно – и точка" Елена Чилингарян рассказала, что аналог "Биг Тейсти" назовут "Биг Спешл" и он будет представлен в ресторанах с 25 июня.

Чилингарян добавила, что сеть действительно планирует вернуть в меню бургер "Биг Мак" и мороженое "Макфлурри", но подробностей о рецептуре и новых названиях пока нет.

Ранее генеральный директор сети ресторанов быстрого питания "Вкусно – и точка" Олег Пароев заявил, что компания не будет рассматривать никакие другие названия для российских точек фастфуда.

Позже появилась информация, что на платформе для фрилансеров ищут дизайнера, который придумает логотип для ушедшего из РФ McDonald's. Стоимость работ оценивают в 100 тысяч рублей. Дизайнеру необходимо будет сделать 10 набросков для различных 10 доменов нового названия компании в России.

Логотип должен отражать концепцию семейного ресторана быстрого питания. Отдельно оговорено, что в логотипе не должно быть узнаваемых знаменитых арок "М".