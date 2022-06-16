В РФ ищут дизайнера для создания нового лого ушедшего McDonald's

На платформе для фрилансеров ищут дизайнера, который придумает логотип для ушедшего из РФ McDonald's. Стоимость работ оценивают в 100 тысяч рублей. Дизайнеру необходимо будет сделать 10 набросков для различных 10 доменов нового названия компании в России.

Логотип должен отражать концепцию семейного ресторана быстрого питания. Отдельно оговорено, что в логотипе не должно быть узнаваемых знаменитых арок "М". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

