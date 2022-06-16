Египет снял все ограничения на въезд, связанные с COVID-19

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Власти Египта отменили все ограничения на въезд в страну, которые были введены в 2021 году в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя египетского кабмина Надера Саада.

"В ходе совещания верховного совета кризисного центра по борьбе с эпидемиями решено отменить все ограничения на въезд египтян и иностранцев в АРЕ (Арабскую Республику Египет. – Прим. ред.), введенные в 2021 году", – сказал он.

По правилам, действовавшим с января 2022 года, иностранцы по прибытии в Египет должны были предъявить сертификат о прививке или справку об отрицательном результате теста на инфекцию.

В Минздраве Египта отметили, что граждане республики получили свыше 90 миллионов доз вакцин от COVID-19. В настоящее время в стране имеется запас вакцин в размере более 57 миллионов доз.

Ранее власти Японии приняли решение отменить карантин для прибывающих из 98 стран, в том числе из России. Также повышен лимит въезда: с 10 до 20 тысяч человек в сутки. Уточняется, что обе меры стали возможны в связи со стабилизацией эпидемиологической ситуации и большой долей привитых от коронавируса среди местных жителей.