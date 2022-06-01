Япония отменила карантин для россиян

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Власти Японии приняли решение отменить карантин для прибывающих из 98 стран, в том числе России. Об этом говорится на сайте министерства иностранных дел страны.

Также повышен лимит въезда: с 10 до 20 тысяч человек в сутки. Уточняется, что обе меры стали возможны в связи со стабилизацией эпидемиологической ситуации и большой долей привитых от коронавируса среди местных жителей.

Так, согласно принятому решению, все страны мира разделены на три группы. Для граждан государств из первых двух групп предусмотрен карантин разной продолжительности. В третью же попали Россия, страны Европы и Юго-Восточной Азии. Для их жителей, в том числе непривитых, никакие ограничения не применяются.

Ранее стало известно, что с 10 июня Япония возобновит выдачу туристических виз россиянам. Граждане РФ смогут приезжать в страну только в составе организованных групп, то есть через туроператоров. Кроме того, за 72 часа до вылета им необходимо будет сдать ПЦР-тест.

