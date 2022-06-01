Некоторые страны отменили коронавирусные ограничения для туристов

С приходом лета ряд стран снимают ковидные ограничения для туристов. Так, с 10 июня россияне смогут посетить Японию в составе туристических групп.

Уже с 1 июня для въезда на Кипр больше не требуются ПЦР-тесты. Отдыхающим больше не понадобиться и тестироваться на коронавирус в течение двух суток после прилета.

С 1 июня пограничники также больше не потребуют доказательств здорового иммунитета для всех въезжающих в Италию и Турцию. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

