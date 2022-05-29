Путин подписал закон об электронных путевках

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Фото: depositphotos/EdZbarzhyvetsky
Владимир Путин подписал закон, обязывающий туроператоров формировать электронную путевку и размещать о ней сведения в специализированной системе.
Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Согласно ему, теперь для туроператоров, которые продают путевки, не занося данные о бронировании и оплате турпродукта в электронную систему, будет предусмотрена административная ответственность. Кроме того, их могут исключить из единого федерального реестра.
Совет Федерации одобрил документ 25 мая. Как отмечали разработчики, система "Электронная путевка" призвана защитить потребителей от недобросовестных компаний. Россияне смогут отслеживать по номеру заключенного договора статус тура, перевод платежей.
Также предполагается, что система даст возможность всем заинтересованным ведомствам обмениваться необходимой информацией.
Ранее вице-премьер Дмитрий Чернышенко сообщил, что на юге России этим летом организуют морские и мультимодальные перевозки по единому билету. Он также призвал закончить к 1 июня организацию регулярного морского сообщения между городами-курортами на Черном море.
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