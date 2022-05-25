В Совфеде одобрили закон об электронных путевках

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Совет Федерации одобрил закон об электронных путевках, согласно которому туроператоры будут вносить данные о бронировании и оплате путешествия, сообщает РИА Новости.

Так, туроператоров и турагентов обяжут формировать электронную путевку и размещать сведения о ней в системе. А за реализацию турпродукта без формирования электронной путевки и размещения сведений о ней в системе будет предусмотрена административная ответственность.

Как утверждают разработчики, система "Электронная путевка" призвана защитить потребителей от недобросовестных компаний. Россияне смогут отслеживать по номеру заключенного договора статус тура, перевод платежей.

Предполагается, что система даст возможность всем заинтересованным ведомствам обмениваться необходимой информацией.

Ранее в Госдуме выступили за увеличение отпуска выбирающим отдых в России. Депутат Госдумы Султан Хамзаев заявил, что дополнительную неделю оплачиваемого отпуска необходимо предоставить тем гражданам, которые выбирают отдых внутри России.

По его словам, это поддержит не только отечественную туротрасль, но и самих граждан. Как предложил депутат, неделю отпуска можно выделить работнику в том случае, если не менее двух недель отдыха он проведет на российских курортах.

