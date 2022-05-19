В ГД выступили за увеличение отпуска выбирающим отдых в России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Дополнительную неделю оплачиваемого отпуска необходимо предоставить тем гражданам, которые выбирают отдых внутри России, считает депутат Госдумы Султан Хамзаев.

"Идея заключается в следующем: нужно поддерживать внутренний туризм. По закону у нас есть официально 28 дней для отдыха. Мы предлагаем добавить неделю к этому количеству для тех, кто отдыхает в РФ", – сообщил Хамзаев РИА Новости.

По его словам, это поддержит не только отечественную туротрасль, но и самих граждан. Как предложил депутат, неделю отпуска можно выделить работнику в том случае, если не менее двух недель отдыха он проведет на российских курортах.

Соответствующее предложение политик планирует направить в Ростуризм.

Ранее сообщалось, что самым популярным направлением у туристов с января по март 2022 года стала Москва. В список самых посещаемых российских регионов также вошли Краснодарский край, Ленинградская и Московская области, а также Санкт-Петербург.

Согласно исследованию, меньше всего туристов интересовали Кабардино-Балкария, Марий Эл, Тува, Севастополь и Чеченская Республика. По данным Росстата, всего с января по март 2022 года было совершено 24,1 миллиона поездок в пределах Российской Федерации.

В свою очередь, заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко поручил Ростуризму совместно с Федеральной антимонопольной службой (ФАС) продолжать постоянный мониторинг цен, оперативно анализировать поступающую от туристов обратную связь и давать адекватную реакцию на комментарии граждан.

