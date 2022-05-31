В РФ предложили ввести штрафы за неправильное оформление туров

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В Госдуму внесен законопроект "Единой России", предполагающий введение штрафов для туроператоров за неправильное оформление туров. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на авторов инициативы.

Так, в случае принятия документа за нарушение порядка и сроков размещения туров в системе "Электронная путевка", внесение недостоверной информации должностным лицам будет грозить штраф от 50 до 100 тысяч рублей, а юридическим лицам – от 500 до 1 миллиона рублей.

Как объяснили в комитете Госдумы по государственному строительству и законодательству, данный законопроект является продолжением принятого в мае закона об электронных путевках. Авторы инициативы отмечают, что документ призван защитить россиян от обмана со стороны туроператоров.

"Речь идет о случаях, когда люди покупали путевки за большие деньги, однако не получали тех услуг, за которые заплатили. Их могли селить в худшие номера, не в те отели или они не могли вернуться в Россию", – сказал один из авторов законопроекта Дмитрий Сазонов.

Эксперты считают введение штрафов правильной мерой, однако в то же время отмечают, что они не должны быть слишком большими, чтобы не "задушить" туристические компании.

"Это слишком суровое наказание, но в целом инициативу надо изучать", – отметил депутат Госдумы от КПРФ Юрий Синельщиков.

В ЛДПР, поддерживая данную инициативу, напротив, выступили за увеличение штрафов.

"Штрафы за недостоверную документацию, а фактически обман туристов, надо еще больше увеличивать, чтобы эти правонарушения было опасно совершать, а при систематическом нарушении вводить уголовную ответственность. Не должны наши граждане страдать из-за тех туроператоров, которые на них наживаются, а люди потом мучаются", – пояснил зампред фракции Ярослав Нилов.

25 мая Совет Федерации одобрил закон об электронных путевках, а 29 мая его подписал Владимир Путин. Согласно документу, туроператоры обязаны вносить данные о бронировании и оплате путешествия в систему "Электронная путевка". С помощью последней россияне могут отслеживать по номеру заключенного договора статус тура и перевод платежей.

