Лавров прокомментировал возможное предоставление Украине статуса кандидата в ЕС

Фото: ТАСС/dpa/picture-alliance/Kay Nietfeld
Если Украина получит статус кандидата в ЕС, то это подтвердит тот факт, что Брюссель руководствуется в этом вопросе только геополитикой. Об этом в интервью телеканалу НТВ заявили министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"Это будет означать только то, что Евросоюз в очередной раз готов закрыть глаза на все свои критерии <...> и готов руководствоваться исключительно геополитическими соображениями", – сказал дипломат.
Ранее французский телеканал BFM TV, сославшись на заявление Эммануэля Макрона, сообщил, что власти Франции, Германии, Италии и Румыния требуют немедленно предоставить Украине статус кандидата в члены ЕС.
28 февраля текущего года Владимир Зеленский подписал заявку на вступление Украины в Евросоюз. Заполненную анкету он передал в апреле. 8 июня большинство депутатов Европарламента проголосовали за предоставление стране соответствующего статуса.
Позже стало известно, что уже на этой неделе Еврокомиссия может официально рекомендовать предоставить Украине статус кандидата. Соответствующее заключение может быть вынесено 17 июня.
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