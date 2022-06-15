Зеленский призвал включить Украину и еще три страны в Евросоюз

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Украина, Северная Македония, Черногория и Албания должны быть приняты в Европейский союз в качестве полноправных членов, заявил украинский президент Владимир Зеленский, слова которого приводит РИА Новости.
Соответствующее заявление лидер сделал по итогам встречи с главами правительств трех государств, являющихся кандидатами на членство в Евросоюзе.
"Наши страны – Украина, Республика Албания, Черногория, Республика Северная Македония – должны стать полноправными членами Европейского союза, и мы согласны с тем, что наши страны не являются конкурентами на этом европейском пути", – сказал Зеленский.
По его мнению, Украина, Албания, Черногория и Северная Македония дополняют и усиливают возможности друг друга в своей цели по вступлению в ЕС.
Ранее глава министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок выступила за вступление Украины в члены Евросоюза без каких-либо скидок. При этом Бербок уточнила, что процесс этого "исторического момента" не будет быстрым, но он не должен быть забюрократизирован.
До этого глава МИД Франции Катрин Колонна заявила, что Еврокомиссия даст заключение по заявке Украины на получение статуса кандидата на вступление в Евросоюз 15 июня. По ее словам, заявка Украины на вступление в ЕС будет обсуждаться на заседании Совета Европы 23–24 июня.
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