ЕК даст заключение по заявке Киева на вступление в ЕС 15 июня

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Еврокомиссия даст заключение по заявке Украины на получение статуса кандидата на вступление в Евросоюз 15 июня. Об этом заявила глава МИД Франции Катрин Колонна.
По ее словам, заявка Украины на вступление в ЕС будет обсуждаться на заседании Совета Европы 23–24 июня, сообщает РИА Новости.
"Мы ожидаем заключение Европейской комиссии по этому вопросу, пока мы его не знаем", – сказала Колонна на пресс-конференции с польским коллегой в Варшаве.
Ранее замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что вступление Украины в Евросоюз будет означать конец Евросоюза. По его словам, это также будет указывать на то, что ЕС руководствуется сугубо геополитикой, а не ценностями, на которых он стоит и был создан.
Председатель ЕК отдала Зеленскому опросник для вступления в Евросоюз
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