В США назвали требование Зеленского к Евросоюзу невыполнимым

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Владимир Зеленский потребовал как можно скорее принять Украину в Евросоюз по новой специальной схеме, однако, как пишут обозреватели The American Conservative, такой процедуры нет, передает РИА Новости.
"Специального порядка приема в ЕС не существует. Стоит заметить, что Киев и так за несколько недель справился с теми шагами по присоединению к сообществу, на которые такие страны, как Босния и Герцеговина, Финляндия, Австрия и Швеция потратили около трех лет", – подчеркнули авторы.
Они отметили, что Евросоюз – это не благотворительная организация, а его расширение – не гуманитарная акция. Кроме того, как они заметили, разговоры об ускоренном присоединении Украины вызывают сомнения и в ЕС, и в США. Обозреватели напомнили заявление президента Франции Эммануэля Макрона о том, что Украине могут понадобиться десятилетия, чтобы соответствовать стандартам членов Евросоюза.
Также в материале говорится, что специальная схема приема Киева потребует разработки соответствующего законодательства, а это сложно из-за отсутствия единогласия среди 27 действующих членов объединения.
18 апреля стало известно, что Зеленский передал главе представительства ЕС в Киеве Матти Маасикасу заполненную анкету на вступление Украины в Евросоюз. По словам действующего президента Франции Эммануэля Макрона, заявку рассмотрят в июне 2022 года.
Ранее бывший американский посол в России Майкл Макфол в ходе Дебатов Мунка в Торонто сообщил, что дипломаты США несколько лет обещали Украине вступление в НАТО, что по итогу оказалось ложью.
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