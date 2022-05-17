Заявку Украины на членство в ЕС рассмотрят в июне – Макрон

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Президент Франции Эммануэль Макрон провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским, в ходе которого сообщил президенту Украины, что заявку его страны на членство в ЕС рассмотрят в июне. Об этом сообщается на сайте Елисейского дворца.

"Президент республики подтвердил президенту Зеленскому, что заявка Украины на членство в ЕС будет рассмотрена на заседании Евросовета в июне", – говорится в заявлении по итогам беседы.

Также отмечается, что в ходе беседы французский лидер пообещал увеличить поставки вооружений на Украину.

18 апреля стало известно, что Зеленский передал главе представительства ЕС в Киеве Матти Маасикасу заполненную анкету на вступление Украины в Евросоюз. Зеленский выразил надежду, что Украина станет кандидатом на вступление в организацию, а после начнется финальный этап.

