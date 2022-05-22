Экс-посол подтвердил ложь США относительно вступления Украины в НАТО

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Дипломаты США несколько лет обещали Украине вступление в НАТО, что по итогу оказалось ложью. Об этом заявил бывший американский посол в России Майкл Макфол в ходе Дебатов Мунка в Торонто. Об этом сообщает РИА Новости.

Ведущий программы напомнил о данных Вашингтоном Киеву обещаниях в 2021 году и задал вопрос о том, неужели американские дипломаты врали. На что Макфол ответил утвердительно и добавил, что "так устроен реальный мир".

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вступление Украины в Североатлантический альянс поставило бы Россию в сложную ситуацию территориального спора со страной – членом НАТО. При этом, по словам Пескова, у России нет территориальных споров ни с Финляндией, ни со Швецией, изъявившими желание вступить в Альянс.

До этого замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что вступление Украины в Евросоюз будет означать конец Евросоюза. По его словам, это также будет указывать на то, что ЕС руководствуется сугубо геополитикой, а не ценностями, на которых он стоит и был создан.

Кроме того, российский сенатор Алексей Пушков заявил, что размещение ядерного оружия НАТО на Украине может привести к апокалипсису. Он добавил, что это должно быть исключено при всех обстоятельствах.

