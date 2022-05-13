Пушков заявил, что размещение ядерного оружия НАТО на Украине приведет к апокалипсису

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Размещение ядерного оружия НАТО на Украине может привести к апокалипсису, заявил российский сенатор Алексей Пушков.
"Это должно быть исключено при всех обстоятельствах", – написал политик в своем телеграм-канале.
Ранее Пушков отметил, что риски ядерной катастрофы также несет в себе неспособность Запада смириться с утверждением многополярного мира. По словам сенатора, отступление западных стран будет сопровождаться интенсивными конфликтами, благоприятным исходом которых может считаться предотвращение ядерной войны.
До этого заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев предупредил о существующем риске ядерной войны в случае прямого столкновения РФ и НАТО. По его словам, данный риск повышается на фоне того, как страны Североатлантического альянса передают Украине оружие и проводят учения у границ с РФ.
В начале мая министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что недопустимость ядерной войны является принципиальной позицией Москвы. Он также отмечал, что США отказались практически от всех контактов с РФ на фоне проведения спецоперации по защите ЛНР и ДНР.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
В МИД РФ оценили возможность применения ядерного оружия на Украине
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