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Экс-президент США Джордж Буш – младший в разговоре с российскими пранкерами Вованом и Лексусом рассказал, как нарушил обещание администрации своего отца о нерасширении НАТО. Экс-главе Белого дома позвонили от имени президента Украины Владимира Зеленского, сообщает "Газета.ру".
Он заявил, что считает неправильными обещания о нерасширении НАТО, которые дал госсекретарь США Джеймс Бейкер президенту СССР Михаилу Горбачеву.
"Бейкер был госсекретарем при моем отце, это было много лет назад. А значит, и Соединенным Штатам надо гибко подстраиваться под время", – рассказал Буш.
При этом он согласился с тем, что не важно, что на самом деле Бейкер обещал Горбачеву в прошлом.
В ходе разговора Буш также признал, что не хотел вступления России в Альянс.
"Я хотел, чтобы она была на краю НАТО. Я хотел, чтобы Украина вступила в НАТО. Какое-то время я думал, что Россия будет более сговорчивой, но затем Владимир Путин резко изменился. Все, что он хотел, – это оставаться на краю НАТО, чтобы контролировать, что НАТО не наступательный Альянс, а оборонительный", – добавил бывший президент США.
Пранк был представлен 19 мая на просветительском марафоне "Новые горизонты". Во время разговора пранкер, представившийся Зеленским, поблагодарил США, сказав, что украинцы смогли сохранить их наследие в стране, в частности биолаборатории, которые финансировали американцы. Буш согласился.
После этого пранкеры отметили, что Киев эвакуировал биолобаратории в безопасное место, так что Москва ничего из этих лабораторий не получила. Буш вновь ответил утвердительно.
17 мая сообщалось, что Вован и Лексус пообщались с 43-м президентом США Джорджем Бушем – младшим. В представленных отрывках разговора экс-президент произносит такие фразы, как "Слава Вовану и Лексусу!" и "Ваша миссия состоит в том, чтобы уничтожить как можно больше российских войск". Кроме того, экс-президент США отмечал, что гордится собеседниками и отдает честь.
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