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Политика

00:25

ЕК рекомендует дать Украине статус кандидата в Евросоюз на следующей неделе – СМИ

политиказа рубежом

Фото: depositphotos/paulgrecaud

Еврокомиссия на следующей неделе может официально рекомендовать предоставить Украине статус кандидата на вступление в Евросоюз. Об этом сообщает Bloomberg.

"Ожидается, что на следующей неделе исполнительный орган Европейского союза порекомендует предоставить Украине статус кандидата, что является ключевым шагом на долгом пути к членству в ЕС. <...> Ожидается, что заключение будет вынесено 17 июня", – говорится в публикации.

Авторы статьи указывают, что поддержка ЕК не гарантирует Украине место в ЕС, поскольку Киеву еще предстоит урегулировать разногласия с рядом государств, которые могут заблокировать попытки Украины присоединиться к Евросоюзу.

Также отмечается, что даже без дополнительных препятствий стране – кандидату в ЕС может потребоваться до 10 лет для соблюдения всех условностей.

В конце мая глава МИД Франции Катрин Колонна заявляла, что Еврокомиссия даст заключение по заявке Украины на получение статуса кандидата на вступление в Евросоюз 15 июня. По ее словам, этот вопрос будет обсуждаться на заседании Совета Европы 23–24 июня.

Заявку на вступление в Евросоюз президент Украины Владимир Зеленский подписал 28 февраля 2022 года. Заполненную анкету он передал в апреле. 8 июня большинство депутатов Европарламента проголосовали за предоставление Украине статуса кандидата в ЕС. В поддержку резолюции высказались 438 парламентариев, 65 выступили против и 94 решили воздержаться.

Председатель ЕК отдала Зеленскому опросник для вступления в Евросоюз

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