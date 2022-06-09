Эксперт объяснил, почему Европе не нужно вступление Украины в ЕС

Большинство депутатов Европарламента (ЕП) проголосовали за предоставление Украине статуса кандидата в Евросоюз. Для Киева пока это не означает ничего, итоговое решение должны обсудить на заседании Совета Европы в конце июня. Вероятно, дискуссия будет непростой, ведь многие страны призывают осторожно подходить к этому вопросу. Разбираемся, может ли Украина стать вечным кандидатом в ЕС и что этот статус означает для конфликта с Россией.



Фото: AP Photo/Jean-Francois Badias

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За резолюцию с призывом дать Украине статус кандидата на членство в Евросоюзе проголосовали 438 депутатов Европарламента. Но единства не получилось: 65 парламентариев выступили против, 94 решили воздержаться. В резолюции сказано, что решение ЕП – четкий политический знак солидарности с украинским народом.

Голосование в Европарламенте не означает, что Украине предоставили статус кандидата: резолюции ЕП не обязательны для исполнения. Следующим этапом станет рассмотрение вопроса в Еврокомиссии, которое намечено на 17 июня. Затем статус Украины как кандидата обсудят на заседании Совета Европы 23–24 июня.



Для вступления в Евросоюз страна должна соответствовать ряду критериев. Среди них – приверженность демократии, стабильное финансовое положение и нормально функционирующая рыночная экономика. Полноправным членом страна становится после проведения там реформ и нескольких этапов согласования. Процесс может занять годы. Последней страной, которая стала полноправным членом ЕС, была Хорватия. Это случилось в 2013 году, на процесс ее принятия ушло 10 лет.





Президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на вступление страны в Евросоюз 28 февраля 2022 года. Заполненную анкету он передал 18 апреля. В начале июня Зеленский заявил, что Украина уже де-факто часть Евросоюза. Он объяснил это масштабом сотрудничества с ЕС, которое, по его словам, соответствует полноправному участнику объединения. При этом в начале апреля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в беседе с CNN говорила о неких нестандартных шагах, чтобы Украина вступила в ЕС как можно быстрее.

В свою очередь, в ответ на это власти многих европейских стран отметили, что никаких уступок здесь быть не может. В конце мая премьер-министр Италии Марио Драги и вовсе подчеркнул, что почти все крупные государства Евросоюза выступают против кандидатуры Украины. При этом он лично поддерживает стремления Киева.





Марио Драги премьер-министр Италии Можно иметь статус кандидата, и мы можем его предоставить, но пока этого не предвидится из-за оппозиции со стороны других стран.

Понимая, что интегрировать Украину непросто, в Евросоюзе зазвучали идеи о неких промежуточных этапах вступления в объединение. Президент Франции Эммануэль Макрон в мае предложил создать Европейское политическое сообщество для стран, которые хотят в ЕС. Туда, кроме Украины, могут войти стремящиеся в союз Молдавия, Грузия, Турция и страны Западных Балкан.

Идею Макрона поддержали глава Евросовета Шарль Мишель и канцлер Австрии Карл Нехаммер. В то же время президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что президент Франции пытается прикрыть явное отсутствие политической воли дать Украине статус кандидата в ЕС.



"Европейские страны встанут на дыбы"

Статус кандидата Украины в члены Евросоюза поможет ей лишь психологически, отметил в беседе с Москвой 24 член Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям, политолог Богдан Безпалько. Это даст возможность Зеленскому и элите страны в целом говорить о том, что до полноправного членства в европейском сообществе будто бы осталось совсем немного, сказал эксперт.





Богдан Безпалько член Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям, политолог В реальности мы видим, что никакого включения Украины в ЕС не будет ни в ближайшее время, ни, скорее всего, в ближайшие десятилетия.

"В статусе кандидата очень долго пребывала Турция (с 1999 года. – Прим. ред.). Для нее это так ничем и не закончилось. Так что это носит исключительно психологический характер", – подчеркнул Безпалько.

По его мнению, даже если Украине предоставят статус кандидата в ЕС, расклад сил в конфликте с Россией никак не изменится: разве что поможет хоть немного подбодрить своих граждан и солдат. При этом у Киева нет рычагов давления на Евросоюз, если Украина задержится в статусе кандидата надолго. "Давить могут США. Но, думаю, все европейские страны, за исключением, может, некоторых восточноевропейских, тогда встанут на дыбы относительно членства Украины в ЕС. Никто из них не захочет видеть в Европейском союзе эту бездонную черную дыру, которая будет поглощать ресурсы и, наоборот, извергать из себя оружие, наркотрафик, преступников, беженцев и всех остальных", – рассуждает эксперт.

В то же время Киев точно не пойдет на разрыв отношений с Евросоюзом, какие бы решения он ни принимал. "Во-первых, Украина экономически зависит от ЕС, во-вторых, она связана с ним договором об ассоциации. В-третьих, миф о европейском будущем – сейчас одна из главных составляющих украинской идеологии. Если по Украине ничего не примут, это вызовет там истерику, разочарование, требование рассмотреть вопрос через полгода-год, и все пойдет по новой", – заключил Безпалько.

Завкафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова, эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин не удивился резолюции Европарламента. В беседе с Москвой 24 он подчеркнул, что все действия ЕП были направлены против России. Однако итоговое обсуждение будущего Украины в ЕС может вызвать серьезные разногласия внутри объединения, убежден эксперт.





Андрей Кошкин завкафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова, эксперт Ассоциации военных политологов Глубоко убежден, что дискуссия и голосование по вопросу по ускоренному вхождению Украины в Евросоюз вне всякого сомнения обострит ситуацию. Границы раскола между государствами уже видны.

Также эксперт отметил, что, кроме внутренних разногласий в Евросоюзе, позиции ЕС хочет ослабить вышедшая из него Великобритания. Как аргумент он привел предложение премьер-министра Бориса Джонсона создать некий альтернативный союз, в который могли бы войти Украина, Польша, Прибалтика и Турция.

"Страны Балтии уже прекратили получать гранты от Евросоюза. Польша заканчивает их получать. Великобритания, выйдя из ЕС, поставила перед собой цель разрушить экономику Франции и Германии. Так что в ЕС идут не только естественные разрушительные процессы, но и искусственные, ускоряющие этот фактор. Скорее всего, это опять обострит отношения внутри Евросоюза", – предполагает Кошкин.

Эксперт согласился, что, даже если Украине дадут статус кандидата в ЕС, расклад сил в противостоянии с Россией никак не изменится: несмотря на риторику Запада и их поставки вооружения Киеву, наша страна выполняет все задачи специальной военной операции, заключил Кошкин.

