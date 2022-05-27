Джонсон предложил Зеленскому создать военный альянс против России – СМИ

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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому создать новый международный альянс против России. Об этом со ссылкой на источники сообщает газета Corriere Della Sera.
По информации собеседников издания, Лондон предложил объединить страны, которые недовольны политикой Брюсселя и действиями Берлина в адрес Москвы в новый военный, политический и экономический альянс, который станет альтернативой Евросоюзу.
Отмечается, что среди стран, которые могут войти в данный альянс, назывались Польша, Эстония, Латвия, Литва и Турция. При этом источники отметили, что Киев пока не обозначил свою позицию относительно предложения британского премьера. Собеседники предположили, что Зеленский, возможно, не торопится с ответом, поскольку ожидает саммита ЕС, на котором будет рассматриваться вопрос о признании Киева кандидатом на вступление в организацию.
Ранее на Даунинг-стрит после разговора Джонсона с Зеленским заявили, что Лондон собирается поставить Киеву дальнобойную артиллерию, противокорабельные ракеты и беспилотники. Всего на оказание военной помощи Украине Соединенное Королевство готово потратить 1,3 миллиарда фунтов стерлингов. Отмечалось, что деньги пойдут на более мощное вооружение, чем то, что есть у Украины.
Лондон объявил о поставках Киеву дальнобойной артиллерии
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