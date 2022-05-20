Лондон объявил о поставках Киеву дальнобойной артиллерии

Лондон собирается поставить Киеву дальнобойную артиллерию, противокорабельные ракеты и беспилотники. Об этом сообщили на Даунинг-стрит после разговора британского премьера Бориса Джонсона с Владимиром Зеленским.

Всего на оказание военной помощи Украине Соединенное Королевство готово потратить 1,3 миллиарда фунтов стерлингов – это более полутора миллиардов долларов. Деньги пойдут на более мощное вооружение, чем то, что есть у Украины. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.



