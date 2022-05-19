В МЧС опровергли информацию о готовящейся эвакуации в Белгородской области

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"
В ГУ МЧС России по Белгородской области заявили, что сведения о готовящейся эвакуации жителей приграничных населенных пунктов региона не соответствуют действительности, сообщается в телеграм-канале ведомства.
"Сегодня жителям региона снова начали поступать звонки с неизвестных телефонных номеров, зарегистрированных не на территории Российской Федерации. Звонящие представляются сотрудниками МЧС и сообщают о том, что в ближайшие дни готовится эвакуация жителей приграничных населенных пунктов нашего региона", – говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что целью таких звонков является распространение паники, добавив, что следует доверять только размещенным на официальных ресурсах органов власти данным.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле села Солохи со стороны Украины. Он добавил, что в результате пострадал один человек. В населенном пункте есть разрушения.
Позднее сообщалось, что СК РФ расследует факты обстрелов со стороны Украины сел в Белгородской и Курской областях.
Обстановка обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Один человек находится в реанимации после обстрела белгородского села Солохи
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