Власти Курской области опровергли слухи о детских игрушках с взрывчаткой

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Администрация Курской области опровергла информацию о детских игрушках со взрывными устройствами, сообщается в телеграм-канале администрации.

"В Курской области по чатам распространяется новый фейк. Якобы в Курске диверсанты разбросали взрывные устройства замаскированные под игрушки и небольшие вещи, и уже есть первые жертвы. Эта информация не соответствует действительности! Подобных случаев не фиксируется", – говорится в сообщении.

При этом власти региона предупредили о возможности маскировки взрывных устройств под бытовые предметы или забытые пакеты, а также рекомендовали сообщать о таких вещах в полицию.

Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о продлении высокого уровня террористической опасности в регионе до 25 мая.