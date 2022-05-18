СК РФ расследует факты обстрелов со стороны Украины сел в Белгородской и Курской областях

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Следователи СК РФ расследуют факты обстрелов села Солохи в Белгородской области и села Алексеевка в Курской области с территории Украины, сообщается на сайте ведомства.

Там подчеркнули, что обстоятельства указанных преступлений будут установлены, а причастные к их совершению – привлечены к уголовной ответственности.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле села Солохи со стороны Украины. Он добавил, что в результате пострадал один человек. В населенном пункте есть разрушения.

В этот же день губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о минометном обстреле села Алексеевка со стороны Украины. При этом ущерба и пострадавших в результате обстрела нет.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

