Село Алексеевка Курской области подверглось минометному обстрелу со стороны Украины

Фото: телеграм-канал губернатора Курской области

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о минометном обстреле села Алексеевка со стороны Украины.

"Судя по всему, противник целенаправленно целился по вышке сотовой связи, которую только что отремонтировали", – написал он в своем телеграм-канале.

Ущерба и пострадавших в результате обстрела нет.

Ранее Роман Старовойт сообщил, что погранпункт в поселке Теткино в Глушковском районе Курской области подвергся обстрелу с территории Украины. Позднее он отметил, что минометному обстрелу была подвергнута территория сахарного завода на окраине населенного пункта. Российские военнослужащие подавили огонь противника.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

