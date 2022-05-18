Губернатор Белгородской области сообщил об обстреле села Солохи со стороны Украины

Фото: ТАСС/Антон Вергун

Село Солохи Белгородского района обстреляли со стороны Украины, заявил глава региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

По его словам, сейчас на месте находится глава поселения. Кроме того, к нему уже выехал глава района Владимир Перцев.

Гладков добавил, что в результате пострадал один человек. В населенном пункте также есть разрушения.

На месте работают оперативные службы.

Ранее председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил расследовать факт обстрела населенного пункта Теткино в Курской области. Ведомство выяснит и зафиксирует все обстоятельства данного инцидента.

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что погранпункт в поселке Теткино в Глушковском районе подвергся обстрелу с территории Украины 17 мая.

