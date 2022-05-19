Адвокат сообщил о госпитализации ректора ВШСИ Полянкина в тяжелом состоянии

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Ректор Высшей школы сценических искусств (она же – Театральная школа Константина Райкина) Анатолий Полянкин госпитализирован в тяжелом состоянии в одну из столичных клиник. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его адвоката Василия Куликова.

"Состояние здоровья Анатолия Евсеевича очень тяжелое, он был госпитализирован в одну из столичных клиник и находится сейчас в реанимации", – сказал юрист.

В середине апреля суд отправил Полянкина под домашний арест. Его подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. Это произошло на фоне увольнения Константина Райкина с должности художественного руководителя ВШСИ. Сам Полянкин, по словам его адвоката, преступление отрицает.

Райкин позже рассказывал, что его увольнение произошло из-за того, что должность худрука была упразднена ректором. Кроме того, по его словам, Полянкин, подписавший соответствующий приказ, многие годы даже не бывал в школе, управляя ей дистанционно.

