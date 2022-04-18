Фото: vk.com/raikinschool

Рособрнадзор выявил нарушения в работе Высшей школы сценических искусств (ВШСИ). Об этом сообщает ТАСС.

"Проверка была проведена после коллективных обращений обучающихся в вузе по вопросу возможных нарушений законодательства об образовании, допущенных руководством вуза при издании приказа о приостановлении ведения образовательной деятельности в образовательной организации", – говорится в сообщении.

В настоящее время Рособрнадзор рассматривает вопрос об объявлении высшему учебному заведению предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований.

15 апреля стало известно о том, что суд отправил ректора ВШСИ (она же – Театральная школа Константина Райкина) Анатолия Полянкина под домашний арест в рамках уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере.

До этого в СМИ появилась информация о том, что Константина Райкина уволили с должности художественного руководителя ВСШИ. Позднее он сам подтвердил эту информацию.

