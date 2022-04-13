В Союзе театральных деятелей назвали анекдотом увольнение Константина Райкина

Фото: Москва 24/Александр Авилов
Глава Союза театральных деятелей России Александр Калягин назвал анекдотичной ситуацию с увольнением Константина Райкина из основанной им же Высшей школы сценических искусств. Его слова приводятся на сайте СТД.
"Константина Райкина убрали из Школы Константина Райкина" – подобные заголовки появились во всех газетах. Звучит как анекдот, анекдот парадоксальный, фантастический, абсолютно нереальный", – отметил Калягин.
Он указал на абсурдность истории, в которой Райкина уволил человек, им же назначенный на должность, – ректор вуза Анатолий Полянкин. Против такого решения уже выступили студенты и преподаватели образовательной организации, отметил глава СТД.
"Константин Райкин – это имя, известное всем. А Анатолия Полянкина до этой истории мало кто знал. Студенты <...> пришли учиться к Константину Райкину – известному артисту, режиссеру, педагогу, наконец основателю этой самой школы", – добавил Калягин.
Также глава Союза театральных деятелей подчеркнул, что без Райкина Высшей школы сценических искусств могло и не появиться, тогда как на месте Полянкина мог бы оказаться кто угодно.
Накануне в СМИ появилась информация о том, что Константина Райкина уволили с должности художественного руководителя Высшей школы сценических искусств (она же – Театральная школа Константина Райкина). Позже информацию об увольнении подтвердил и сам народный артист РФ.
В студсовете вуза посчитали, что такое решение противоречит интересам учащихся, и обратились к Рособрнадзору с призывом "не допустить разрушения уникального образовательного учреждения".
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: