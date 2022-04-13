В Союзе театральных деятелей назвали анекдотом увольнение Константина Райкина

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Глава Союза театральных деятелей России Александр Калягин назвал анекдотичной ситуацию с увольнением Константина Райкина из основанной им же Высшей школы сценических искусств. Его слова приводятся на сайте СТД.

"Константина Райкина убрали из Школы Константина Райкина" – подобные заголовки появились во всех газетах. Звучит как анекдот, анекдот парадоксальный, фантастический, абсолютно нереальный", – отметил Калягин.

Он указал на абсурдность истории, в которой Райкина уволил человек, им же назначенный на должность, – ректор вуза Анатолий Полянкин. Против такого решения уже выступили студенты и преподаватели образовательной организации, отметил глава СТД.

"Константин Райкин – это имя, известное всем. А Анатолия Полянкина до этой истории мало кто знал. Студенты <...> пришли учиться к Константину Райкину – известному артисту, режиссеру, педагогу, наконец основателю этой самой школы", – добавил Калягин.

Также глава Союза театральных деятелей подчеркнул, что без Райкина Высшей школы сценических искусств могло и не появиться, тогда как на месте Полянкина мог бы оказаться кто угодно.

Накануне в СМИ появилась информация о том, что Константина Райкина уволили с должности художественного руководителя Высшей школы сценических искусств (она же – Театральная школа Константина Райкина). Позже информацию об увольнении подтвердил и сам народный артист РФ.

В студсовете вуза посчитали, что такое решение противоречит интересам учащихся, и обратились к Рособрнадзору с призывом "не допустить разрушения уникального образовательного учреждения".

