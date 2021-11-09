Актриса рассказала о череде увольнений в Театре имени Ермоловой

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Актриса Алена Бурханова рассказала о череде увольнений в Театре имени Ермоловой. Об этом сообщает РИА Новости.
Сама Бурханова была уволена 8 ноября вместе с девятью членами труппы. Также массовые увольнения происходили в сентябре.
"Мы будем подавать в суд и добиваться восстановления на работе, это наша главная цель. Мы будем требовать компенсации. У нас есть адвокат, которому мы доверяем", – заявила актриса.
При этом в Театре имени Ермоловой отказались комментировать информацию об увольнении артистов.
В июле 2021 года театр сообщал о сокращении штата в связи с оптимизацией ресурсов на фоне пандемии. В пресс-службе театра отмечали, что все действия дирекции находятся в рамках трудового законодательства РФ. В августе пост директора Театра имени Ермоловой покинул Олег Меньшиков.
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