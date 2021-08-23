В Кремле не собираются вмешиваться в ситуацию в Театре имени Ермоловой

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Арина Куташева

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что администрация Кремля не собирается вмешиваться в ситуацию в Московском драматическом театре имени М. Н. Ермоловой. Об этом сообщает РИА Новости.

"Я не знаю, входило ли оно в соответствующие подразделения администрации (президента РФ. – Прим. ред.), куда поступают официальные обращения. Но в СМИ мы видели сообщения", – сказал Песков, отвечая на вопрос, известно ли Кремлю о произошедшем.

Также он уточнил, что подобными вопросами занимается министерство культуры РФ.

Ранее стало известно, что Олег Меньшиков ушел с поста директора Московского драматического театра имени М. Н. Ермоловой. Как отметили в пресс-службе театра, он сложил эти полномочия еще в июне, однако остался художественным руководителем театра. Его должность занял Сергей Кузоятов.

Кузоятов ранее сообщал, что под сокращение в Московском театре имени М.Н.Ермоловой попадут 18 артистов. Он также отметил, что все сокращаемые ставки будут исключены из штатного расписания театра.

Недавно стало известно, что представители московского театра имени М.Н.Ермоловой готовят исковые заявления в адрес некоторых артистов о защите чести, достоинства и деловой репутации театра и его худрука Олега Меньшикова, после обвинений в незаконном сокращении части сотрудников театра.

В июле театр сообщал о сокращении штата в связи с оптимизацией ресурсов на фоне пандемии COVID-19. В пресс-службе театра отмечали, что все действия дирекции находятся в рамках трудового законодательства РФ. Позже в СМИ было распространено обращение от имени одного из артистов театра с критикой в адрес руководства театра.

Впоследствии уволенные артисты обратились к Владимиру Путину с просьбой о проведении проверки деятельности Меньшикова и законности сокращения штата. По словам актеров, худрук под предлогом оптимизации в условиях пандемии коронавируса пытался "уволить неугодных ему артистов". Однако, как уточняется, театр в полном объеме получил помощь от государства во время пандемии, поэтому артисты считают озвученные причины сокращения неубедительными.