В Кремле не собираются вмешиваться в ситуацию в Театре имени Ермоловой

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Арина Куташева
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что администрация Кремля не собирается вмешиваться в ситуацию в Московском драматическом театре имени М. Н. Ермоловой. Об этом сообщает РИА Новости.
"Я не знаю, входило ли оно в соответствующие подразделения администрации (президента РФ. – Прим. ред.), куда поступают официальные обращения. Но в СМИ мы видели сообщения", – сказал Песков, отвечая на вопрос, известно ли Кремлю о произошедшем.
Также он уточнил, что подобными вопросами занимается министерство культуры РФ.
Ранее стало известно, что Олег Меньшиков ушел с поста директора Московского драматического театра имени М. Н. Ермоловой. Как отметили в пресс-службе театра, он сложил эти полномочия еще в июне, однако остался художественным руководителем театра. Его должность занял Сергей Кузоятов.
Кузоятов ранее сообщал, что под сокращение в Московском театре имени М.Н.Ермоловой попадут 18 артистов. Он также отметил, что все сокращаемые ставки будут исключены из штатного расписания театра.
Недавно стало известно, что представители московского театра имени М.Н.Ермоловой готовят исковые заявления в адрес некоторых артистов о защите чести, достоинства и деловой репутации театра и его худрука Олега Меньшикова, после обвинений в незаконном сокращении части сотрудников театра.
В июле театр сообщал о сокращении штата в связи с оптимизацией ресурсов на фоне пандемии COVID-19. В пресс-службе театра отмечали, что все действия дирекции находятся в рамках трудового законодательства РФ. Позже в СМИ было распространено обращение от имени одного из артистов театра с критикой в адрес руководства театра.
Впоследствии уволенные артисты обратились к Владимиру Путину с просьбой о проведении проверки деятельности Меньшикова и законности сокращения штата. По словам актеров, худрук под предлогом оптимизации в условиях пандемии коронавируса пытался "уволить неугодных ему артистов". Однако, как уточняется, театр в полном объеме получил помощь от государства во время пандемии, поэтому артисты считают озвученные причины сокращения неубедительными.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: