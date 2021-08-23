Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев
Олег Меньшиков ушел с поста директора Московского драматического театра имени М. Н. Ермоловой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу театра.
"Олег Евгеньевич сложил эти полномочия еще в июне, но он остался художественным руководителем театра", – отметили в пресс-службе.
В настоящее время директором является Сергей Кузоятов.
В июле театр сообщал о сокращении штата в связи с оптимизацией ресурсов на фоне пандемии. В пресс-службе театра отмечали, что все действия дирекции находятся в рамках трудового законодательства РФ.
Ранее сообщалось, что с 18 по 24 августа на сцене Театра имени Евгения Вахтангова проходят "Большие гастроли" КГАУК "Красноярский театр юного зрителя". Они организованы ФГБУК "Росконцерт" согласно Всероссийскому гастрольно-концертному плану Минкультуры России.
Гастроли приурочены к 100-летию Театра имени Евгения Вахтангова, юбилей которого состоится 13 ноября 2021 года.
В рамках направления по поддержке детских и молодежных театров "Больших гастролей" зрители могут увидеть 4 спектакля на новой и основной сценах театра – "Хлебзавод", "Гоголь. Экспонаты", "Биндюжник и король" и "Алиsа".
Олег Меньшиков покинул пост директора Театра имени Ермоловой
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