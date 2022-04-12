Константина Райкина уволили из собственной театральной школы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Народного артиста РФ Константина Райкина уволили с должности художественного руководителя Высшей школы сценических искусств (она же – Театральная школа Константина Райкина). Об этом сообщает журнал "Театр" со ссылкой на студенческий совет учебного заведения.

Приказ об увольнении подписал ректор вуза Анатолий Полянкин. В студсовете посчитали, что такое решение противоречит интересам учащихся, и обратились к Рособрнадзору с призывом "не допустить разрушения уникального образовательного учреждения".

Высшая школа сценических искусств была основана в 2012 году. С тех пор ее бессменным художественным руководителем был Константин Райкин, худрук театра "Сатирикон".

В начале марта Дмитрия Волкострелова уволили с должности художественного руководителя Центра имени Всеволода Мейерхольда. По словам самого Волкострелова, увольнение произошло без объяснения причин.

