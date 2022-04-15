Суд в Москве отправил под домашний арест ректора ВШСИ Полянкина

15 апреля, 23:25
Фото: depositphotos/andreyuu
Суд отправил ректора Высшей школы сценических искусств (она же – Театральная школа Константина Райкина) Анатолия Полянкина под домашний арест в рамках уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере.
"Полянкину избрана мера пресечения в виде домашнего ареста на срок до 3 мая", – сказала ТАСС пресс-секретарь Бабушкинского суда Москвы Александра Савельева.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что Константина Райкина уволили с должности художественного руководителя ВСШИ. Приказ об увольнении подписал ректор вуза Анатолий Полянкин.
Позже сам народный артист РФ подтвердил свое увольнение. Он рассказал, что это произошло из-за того, что его должность была упразднена ректором. При этом Райкин рассказал, что Полянкин многие годы даже не бывал в школе, управляя ей дистанционно.
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