Суд в Москве отправил под домашний арест ректора ВШСИ Полянкина

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Суд отправил ректора Высшей школы сценических искусств (она же – Театральная школа Константина Райкина) Анатолия Полянкина под домашний арест в рамках уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере.

"Полянкину избрана мера пресечения в виде домашнего ареста на срок до 3 мая", – сказала ТАСС пресс-секретарь Бабушкинского суда Москвы Александра Савельева.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Константина Райкина уволили с должности художественного руководителя ВСШИ. Приказ об увольнении подписал ректор вуза Анатолий Полянкин.

Позже сам народный артист РФ подтвердил свое увольнение. Он рассказал, что это произошло из-за того, что его должность была упразднена ректором. При этом Райкин рассказал, что Полянкин многие годы даже не бывал в школе, управляя ей дистанционно.