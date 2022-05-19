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Экономика

19:31

Сбер вышел из состава акционеров компаний собственной экосистемы

экономика

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

Сбер вышел из состава акционеров некоторых компаний, которые входят в его экосистему. Об этом свидетельствуют данные ЕГРЮЛ.

Из реестра следует, что главным акционером сервисов "Звук", SberCloud, Okko и "Okko Спорт", группы ЦРТ (раньше – "Центр речевых технологий") и компании "Эвотор" теперь является АО "Новые возможности". При этом принадлежащее Сберу ООО "Цифровые активы" больше в составе учредителей данных компаний и сервисов не числится.

Соответствующие изменения в реестр, как следует из документов, были внесены еще 24 марта.

Ранее стало известно, что заместители председателя правления Сбербанка Александра Бурико и Сергей Мальцев, а также член правления Наталья Алымова уходят из компании. В пресс-службе банка кадровые изменения объяснили трансформацией модели управления и актуализации собственной стратегии.

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