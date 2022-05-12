Сбер временно снизит кешбэк по некоторым социально значимым товарам и услугам

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Сбербанк снизит кешбэк по ряду социально значимых товаров и услуг. Об этом сообщает ТАСС.

"Сбер временно меняет начисление бонусов в ряде категорий от "СберСпасибо" в связи со снижением размера эквайринговой комиссии по требованию Банка России", – уточнили в организации.

Начисление бонусных баллов сохранится, но будет снижено в таких категориях, как "Транспорт", "Детские товары", "Парфюмерия", "Электроника", "Кино", "Досуг и развлечения", "Образование", "Здоровье", "Спорт и фитнес", "Супермаркеты" "АЗС", "Одежда и обувь" и "Товары для дома". Кешбэк по категориям в экосистеме банка, для товаров партнеров и при специальных акциях останется без изменений.

Изменения начнут действовать с 1 июня и продлятся до 31 августа.

Банк России ранее установил максимальные эквайринговые комиссии на уровне 1% для компаний, которые продают социально значимые товары или предоставляют такие услуги. Эта мера вводится на срок с 18 апреля по 31 августа.

В конце апреля Центробанк также продлил до 1 июля 2024 года действие нулевых тарифов для банков по переводам между гражданами в Системе быстрых платежей (СБП). Граждане могут переводить через нее до 100 тысяч рублей в месяц.

