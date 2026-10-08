34 социальных объекта ввели в эксплуатацию в столице за третий квартал 2026 года

Фото: пресс-служба департамента градостроительной политики города Москвы

В Москве с июля по сентябрь 2026 года возвели и ввели в эксплуатацию 34 социальных объекта. Их общая площадь превысила 470 тысяч квадратных метров, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Больше всего площадей пришлось на образовательные объекты – свыше 290 тысяч квадратных метров. В целом в городе появились 15 детских садов, 13 школ, 3 спортивных комплекса, 2 объекта культуры, а также поликлиника. Новые образовательные учреждения дали более 15 тысяч мест для школьников и дошкольников. Строили их как за счет бюджета, так и на внебюджетные средства.

Председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков отметил, что на каждом этапе возведения социальных объектов комитет проводит выездные проверки. На 34 стройплощадках состоялось более 200 контрольно-надзорных мероприятий. Инспекторы оценивали качество конструкций и материалов на соответствие утвержденным проектным и архитектурно-градостроительным решениям.

Новые объекты социальной инфраструктуры появились практически во всех административных округах столицы. Инвесторы построили 26 социальных объектов площадью более 328 тысяч квадратных метров в 19 районах города.

Например, в районе Царицыно на Севанской улице, дом 64, возведен трехэтажный детский сад с бассейном на 250 мест. В здании площадью почти 6 тысяч квадратных метров оборудованы 10 групповых ячеек с раздевалками, спальнями и буфетами, бассейн, музыкальный и физкультурный залы, пищеблок полного технологического цикла и медицинский кабинет.

Ранее на северо-востоке Москвы появился детский сад на 200 мест. Объект находится по адресу улица Сельскохозяйственная, дом 39а. Его центральная часть площадью около 4,3 тысячи квадратных метров имеет три уровня, а второй блок – двухэтажный. Для восьми групп там сделали блоки с раздевалками, игровыми и спальными комнатами, буфетом.

