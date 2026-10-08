Южная Корея отзовет своего посла с Украины

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Южнокорейский МИД решил отозвать своего посла с Украины. Об этом сообщает RT со ссылкой на сайт корейского внешнеполитического ведомства.

В МИД уточнили, что Сеул рассчитывает на решение всех проблем в двусторонних отношениях с Киевом. Власти Южной Кореи также намерены "продолжить консультации с Украиной".

В конце сентября в ходе выступления перед Генеральной Ассамблеей (ГА) ООН украинский лидер Владимир Зеленский раскрыл данные о захвате и передаче северокорейских военнопленных Сеулу. В ответ на это Южная Корея выразила свое недовольство. По мнению Сеула, с Киевом было заключено соглашение о неразглашении, но Зеленский нарушил его.

Позже пресс-служба офиса президента Украины распространила сообщения о том, что таких соглашений не было. После инцидента Южная Корея официально потребовала от Украины объяснений и извинений. Также там указали на то, что сообщение пресс-службы офиса украинского лидера – ложное.

Киев направил свои извинения, но в южнокорейском МИД сочли их недостаточными. В связи с этим Сеул решил "принять решительные меры".