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08 октября, 12:19

Наука

Скончалась работавшая над ПО для "Аполлона" Маргарет Гамильтон

Фото: Getty Images/NurPhoto/Cheriss May

Американский специалист в области информатики Маргарет Гамильтон, участвовавшая в разработке программного обеспечения для космической программы "Аполлон", умерла 30 сентября в возрасте 90 лет. Об этом сообщил Массачусетский технологический институт.

Гамильтон родилась 17 августа 1936 года в Пейоли (штат Индиана). Она окончила среднюю школу в 1954 году и колледж Эрлхэма, получив степень бакалавра по математике, в 1958 году.

Она возглавляла команду разработчиков программного обеспечения в Лаборатории приборостроения Массачусетского технологического института во время программы NASA "Аполлон". Сначала она занималась ПО для беспилотных миссий, а позднее руководила созданием бортового программного обеспечения для пилотируемых полетов.

В 1969 году космический корабль "Аполлон-11" совершил полет, во время которого люди впервые в истории высадились на поверхности Луны.

Кроме того, 1961–1963 годах Гамильтон работала над американской системой противовоздушной обороны SAGE в Lincoln Laboratories, где она впервые начала интересоваться надежностью программного обеспечения.

С 1976 по 1984 год она работала в компании Higher Order Software, где использовала методы высокой надежности для защиты проектов. В 1986 году Гамильтон ушла из HOS, чтобы основать компанию Hamilton Technologies. Здесь она работала, применяя передовые методы, включая свой собственный язык Universal Systems Language и набор инструментов 001, для сложных программных проектов для коммерческих и оборонных заказчиков.

В 2016 году Гамильтон получила Президентскую медаль Свободы – высшую гражданскую награду США. Ее вручил экс-президент Штатов Барак Обама, который отметил вклад специалиста в разработку программного обеспечения и сказал, что написанный ученым код помог американцам высадиться на Луне.

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