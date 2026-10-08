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08 октября, 12:22

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Reuters: Россия и США обсудили привлечение американского инвестора к "Северному потоку"

Россия и США обсудили привлечение американского инвестора к "Северному потоку" – СМИ

Фото: РИА Новости/Дмитрий Лельчук

Россия и США обсуждали возможность привлечения американского инвестора к проекту газопроводов "Северный поток". Об этом сообщает RT со ссылкой на материал Reuters.

По данным агентства, в обсуждении участвовали высокопоставленные представители двух стран.

При этом пока неизвестно, насколько Вашингтон заинтересован в восстановлении поставок российского газа в Германию. Журналисты отметили, что Германия остается крупнейшим потребителем энергоресурсов в Европе.

Ранее в ФРГ также звучали призывы вернуться к российскому трубопроводному газу на фоне рекордно низкого уровня заполнения хранилищ. В августе основательница BSW Сара Вагенкнехт потребовала отставки министра экономики Катерины Райхе, заявив, что недопустимо "играть с энергетической безопасностью населения", и призвала запустить "Северный поток".

Позднее сопредседатель "Альтернативы для Германии" Тино Крупалла на предвыборном мероприятии в Нойбранденбурге также выступил за возобновление работы "Северного потока" и отказ от СПГ-терминалов. Он отметил, что Германии необходим снова дешевый газ.

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