Центробанк ожидает сохранения введенных в адрес России санкций до 2024 года

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Центробанк ожидает, что введенные в отношении России экономические санкции сохранятся до конца 2024 года. Об этом говорится в докладе ЦБ, размещенном на сайте регулятора.

"Банк России исходит из того, что уже введенные санкции и ограничения на экспорт российских товаров и импорт в Россию (включая решения, принятые отдельными компаниями) сохранятся на всем прогнозном горизонте", – говорится в материалах.

Отмечается, что общая неопределенность и ограничения на российский экспорт, скорее всего, будут влиять на мировые товарные рынки и удерживать цены на повышенном уровне.

Ранее в ЦБ заявили, что в России ожидается повышение уровня инфляции в оставшиеся месяцы 2022 года. По данным регулятора, по итогам года она может составить 18–23%. Отмечается, что за счет реализуемой в России денежно-кредитной политики темп повышения цен по итогам 2023 года составит от 5% до 7%.